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Spor

Avcı yenilgi sonrası konuştu: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i konuk etti. Abdullah Avcı yenilgi sonrasında; 'Daha iyi olacağız. Bunu kapatacağız, üzgünüz. Bundan hemen çıkıp, Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rövanşı o maçtan sonra konuşmak daha doğru olur.' dedi.

8 Ağustos 2024 Perşembe 22:56 - Güncelleme:
Avcı yenilgi sonrası konuştu: Taraftarımızdan özür diliyoruz
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i konuk etti. Müsabakayı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer, tur umutlarını rövanş maçına bıraktı.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı yenilgi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Organize bir takım. Yüzde 90 oyuncu grubuyla yola devam ediyorlar. İlk yarıyı konuşursak rakip oyun ve organizasyon olarak bizden üstündü. Topu kaybettiğimiz yerlerde rakibe uzak kaldığımız için pres yapamadık. İkinci yarı aslında oyun bize dönüyordu. Rakip golden sonra biraz daha fazla topa sahip oldu. Biz girdiğimiz pozisyonların karşılığını alamadık.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Daha iyi olacağız. Bunu kapatacağız, üzgünüz. Bundan hemen çıkıp, Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rövanşı o maçtan sonra konuşmak daha doğru olur.

Rakip blok kırabilen bir takım. Baskılarımızı doğru yapamayınca, topun peşinde koştuk. Çok fazla koşunca da topu aldığımızda pas hataları yaptık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Telafi etmek için 3 gün sonra bir fırsatımız var."

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