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Avcı'dan Dorukhan'a 'De Bruyne' motivasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Dorukhan'a Kevin De Bruyne'nin maç videolarını izlettiriyor. Avcı, 'De Bruyne gibi olacaksın' sözleriyle milli futbolcuyu motive ediyor.

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Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz'e ilginç terapi... Beşiktaş Teknik Direktörü, milli oyuncudan Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'i örnek almasını istedi. Tecrübeli hocanın Dorukhan'a De Bruyne'nin maç videolarını izlettirerek, "De Bruyne gibi olacaksın. Sen de bu kapasiteyi fazlasıyla görüyorum" dediği öğrenildi.

ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı Siyah- Beyazlılar'ın yeni sistemini oluşturmaya çalışırken özel olarak gördüğü oyunculara bireysel olarak katkı sağlamaya çalışıyor. Dorukhan'a bu nedenle büyük ilgi gösteriyor.

AYNI ÖZELLİKLERİ İSTİYOR

Dorukhan'ın daha iyi bir seviyeye gelmesini isteyen Abdullah Avcı Belçikalı futbolcunun hücumdaki etkinliğine ve oyun kurucu özelliğine dikkat çekerek Dorukhan Toköz'ün de bu nitelikleri kapmasını istiyor. Dorukhan Toköz bu sezon 2 resmi karşılaşmada forma giydi.

(Takvim)

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