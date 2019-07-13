Avcı’dan yönetime: Boyd haftaya gelsin
TRANSFERDE anlaştığı oyunculara henüz resmi imza attırmayan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, ABD’li golcü Tyler Boyd’un önümüzdeki hafta Riva kampına katılmasını yöneticilerden istedi.
- Star Spor
Avcı’nın yöneticilere, “Boyd bir an önce gelmeli. Çünkü takıma uyum sağlaması lazım. Burak tam hazır olana kadar golcümüz o olacak” dedi.
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