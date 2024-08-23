Eleştiri vücuttaki arızayı ortaya çıkartan ağrılar gibidir. Taraftarın tepkisi Abdullah Hoca'yı belki incitti ama doğruyu bulmaya zorladı. Bir Mendy'nin yerinde oynamasının ne kadar fark yarattığını herkes gördü. St. Gallen'e karşı özlenen 'Fırtına' vardı sahada. İlk yarı Trabzonspor çuvalla gol kaçırdı. Böyle oynayıp kaybedersen o futbolun şanssızlığıdır ve 'galiptir bu yolda mağlup' diyerek Trabzonspor taraftarı skoru baştacı yapar. Soyadı 'Avcı' olan bir adama da bu yakışır. İlk yarı St. Gallen kalecisinin kahraman olmasının nedeni, 'Onuachu'nun eksikliğiydi. Yoksa 45 dakikada kalbura dönerdi.

FAUL VAR'DAN DÖNDÜ

İkinci yarıda da ilk yarıda da Trabzonspor ritmini korudu. Rakibini hem sahada hem istatistiklerde ezdi, tek eksiği goldü. Avcı'nın değişiklik yapmak uğruna kemençenin akordunu bozması yersizdi. Bu defa da kaptan Uğurcan 'Ben buradayım' dedi. St. Gallen'in son dakikalarda bulduğu gol VAR kararıyla faul gerekçesiyle iptal edildi.