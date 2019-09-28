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Avcı’nın silahı Burak Yılmaz

Beşiktaş’ın hocası, ilk kez geçen hafta oynayan ve beraberlik golünü atan yıldızla Trabzonspor engelini aşmayı planlıyor.

  • star.com.tr
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SEZONA istediği gibi başlayamayan ve Başkan Fikret Orman’ın görevi bırakma kararı almasıyla sarsılan Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşması umut olarak görülüyor. Siyah-Beyazlı takım zorlu maç için hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamlarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da tüm planlarını Burak Yılmaz üzerine kurdu. 

Sezonun ilk 4 maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Başakşehir maçında beraberliği sağlayan isim olmuştu. Avcı, bu kez Burak’tan oyuna daha fazla ağırlık koymasını isterken, hafta boyu taktik idmanlarda bununla ilgili çalışmalar yaptı. Avcı, cezası biten Vida’yı stoperde Necip ile birlikte sahaya sürerken, Gökhan Gönül de yine sağ beke geçecek

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