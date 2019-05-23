BEŞİKTAŞ’TA Başkan Fikret Orman’ın, Şenol Güneş’ten sonra takımın başında görmeyi çok istediği Başakşehir’in Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilk zirveyi dün gerçekleştirdiği öğrenildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’dan izin alarak Orman’la görüşen Avcı’ya üç yıllık teklif yapıldı ve Beşiktaş’la ilgili projeler anlatıldı. Siyah-Beyazlılar’ı dinleyen deneyimli hocanın cevap vermek için 1 hafta süre istediği belirtildi.

GÜMÜŞDAĞ’DAN İZİN İSTEYECEK

Abdullah Avcı’nın bugün oynanacak Alanyaspor maçından sonra Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşüp izin isteyeceği ve kariyerini Beşiktaş’ta devam ettirme düşüncesinde olduğu vurgulandı. Gümüşdağ, Abdullah Avcı ile 5 yıllık sözleşmelerinin olduğunu kendisinin ayrılma gibi bir düşüncesi olması durumunda bunu masaya yatıracaklarını belirtmişti. Avcı, Başakşehir’i çalıştığı bütün dönemlerde hep zirveye doğru taşıdı.

KALECİ ONUR’A TEKLİF YAPTILAR

Kaleci Karius’a alternatif arayan Beşiktaş’ın futbol kariyerini sonlandıran Trabzonspor’un eski file bekçisi Onur Recep Kıvrak’a teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Onur Recep Kıvrak, 12 yıl kalesini koruduğu Trabzonspor’da 12 Kasım 2018’de Burak Yılmaz ile beraber kadro dışı bırakılmış, milli kaleci de futbola veda kararı almıştı. Onur’un Beşiktaş’tan gelen teklifi teşekkür edip geri çevirdiği belirtildi.