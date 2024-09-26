UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını kazanan Galatasaray'ın bu zaferi Yunanistan ve Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte yansıyanlar...

GAZZETTA.GR: CANAVAR GİBİ...

"PAOK... kaliteli Galatasaray'ın gözünün içine baktı, Delia'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ama sonunda Yunus ve Icardi'nin ağları bulmasıyla Avrupa Ligi'nde 3-1'lik mağlubiyetle İstanbul'dan eli boş ayrıldı. Rekabetçi göründükleri bir maçta mücadele ettiler ancak karşılarında on milyonlarca avro değerinde bir takım vardı."

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"Galatasaraylı taraftarlar, Avrupa Ligi ön eleme turu maçları başlamadan önce PAOK taraftarlarını 1453'te Konstantinopolis'in düşüşüne atıfta bulunan provokatif bir pankartla karşıladı. Başlama vuruşundan birkaç saat önce siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan ve İstanbul'a yapılan yolculuğun fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım Türklerin öfkesine yol açtı. Hem taraftarlar hem de gazeteciler. Neden mi? PAOK'un komşularının istediği gibi "İstanbul" değil "Kontantinapolis" yazması."

'OSIMHEN VE ICARDI'YE BOYUN EĞDİLER'

"Son saniyeye kadar bir takım olarak mücadele ettiler. PAOK harikaydı, şansları vardı ama Osimen'in klas oyuncusu Icardi'ye boyun eğdiler.

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"Maç ilk dakikadan itibaren mükemmel bir tempoyla başladı, ev sahibi takım topa sahip oldu ve siyah beyazlılar kontra ataklarla hücum etmeye çalıştı. Türkler özellikle Osimen aracılığıyla tehditler oluşturdu."

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"Tribünler Osimhen'in golü için sabırsızlanıyordu ve eski Napoli oyuncusu 20 saniye sonra gole çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar artık titremiyordu ve finalde Osimhen-Icardi değişikliğinin lüksünü yaşadılar."

"Maurito bir aydır oynamadığı için kurdun açlığına sahipti ve ilk topta, 95. dakikada, ilk niyetiyle üst direğin altından voleyi vurdu. Galatasaray'ın Avrupa Ligi denizcilere bir uyarı ile başlıyor: Kupa için gözlerini onlardan da ayırmamalılar."



PROTOTHEMA: HATALARIN NEYE MAL OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

"Selanik ekibi iyi mücadele etti ama baskıya dayanamadı. Maçtan iyi bir sonuçla ayrılabilirlerdi ama Galatasaray gibi kaliteli takımlara karşı hataların neye mâl olduğunu öğrendiler."

ANGRINIOTIMES: PAHALIYA PATLADI

"Galatasaray kaliteli kadrosuyla üstünlüğünü kanıtladı. Türkler PAOK'un hatalarından yararlandı. İkinci yarıda attıkları iki golle kazanmayı başardılar. Hatalar takıma çok pahalıya patladı."