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Spor

Avrupa Badminton Şampiyonası'nda, Neslihan Yiğit üçüncü oldu

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:31 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:31
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Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonasında olimpiyat sporcusu Neslihan Yiğit sırasıyla, Çek Cumhuriyetli rakibi Tereza Svabıkova'yı 2-0, Macaristanlı rakibi Agnes Korosı'yi 2-0 ve Alman rakibi Yvonne LI 'yi 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Carolina Marin'e 21-18/21-9 setlerle 2-0 yenildi ve bronz madalya kazandı.

Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, Milli badmintoncu Özge Bayrak'tan sonra büyükler kategorisinde Avrupa'da derece alan ikinci milli sporcu oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Neslihan'ın tebrik ederek, "Büyüklerde Özge Bayrak'tan sonra 2. Avrupa madalyamız, bununla birlikte U15, U17 ve U19 Yaş gruplarında ki Avrupa Şampiyonluklarımızı hatırlatmak istiyorum, istikrarlı birşekilde başarılarımızı artırmaya devam ediyoruz, Neslihan Yiğit'i ve Antrenörü Çağatay Taşdemir bu başarısından dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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