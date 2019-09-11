Avrupa basını Arda Turan'ı manşetlere taşıdı!
Arda Turan'ın mahkeme kararınca 2 yıl 8 ay ceza alması Avrupa basınında yer aldı.
TM Dijital Haber Merkezi
Berkay Şahin ile 2018 yılının Ekim ayında ağır bir tartışmaya yaşayan, hatta kavganın boyutunu artırarak ünlü şarkıcıyı hastanede silahla tehdit eden Arda Turan’ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza çok geçmeden Avrupa basınında yer aldı.
ARDA TURAN ŞİMDİ 1 MİLYON EURO!
Açıklanan kararı yakından takip eden İtalyan medyası Arda Turan hakkında ‘Beklenen oldu hapis cezası aldı’ manşetleri atarken, tecrübeli futbolcunun bir dönem 34 milyon euro’ya transfer olup şimdilerde piyasasının 1 milyon euro’lara kadar düşmesi ayrıca ele alındı.
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