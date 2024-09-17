Seçimi kaybeden başkan adayı Aziz Yıldırım'ın vaadi olarak sunulan ve yarışı kazanan Ali Koç tarafından göreve getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki performansını en önemli haber merkezleri yakın takibe aldı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Kanarya'nın 4 maçta gol yemeden, maç fazlasıyla liderliğe yükselmesi Avrupa basınının dikkatini çekti. Ada basınından Groundnews, "Jose Mourinho Türkiye'de durdurulamıyor" başlığını attı.

İMZASINI TAŞIYAN FENER LİDER

Abola'nın haberinde şunlar yazıyor: "Jose Mourinho üst üste galibiyetler alıyor. Portekizli hocanın son şampiyon G.Saray'dan bir maç fazlası var ama en az bir gün daha lider olmak istedi. Mevcut şampiyonla kader maçına çıkacak." Ojogo: "Mourinho'nun imzasını taşıyan Fenerbahçe, Türkiye'de liderliğe yükseldi. Maximin ve Tadic ile zirveye çıktılar. Maçı geciken Galatasaray'ın üzerine çıkıp 13 puana yükseldiler, önlerindeler. Hafta sonu karşılaşacaklar."

BİR ŞARTLA TAHTI ELE GEÇİRDİ

Nocitiasaominuto: "Jose Mourinho'nun takımı bir şartla tahta geri oturdu. Maç fazlasıyla liderliğe geçtiler. Mourinho'nun takımı, şampiyon Galatasaray'ın 1 puan üstünde." Sapodesporto: "Jose Mourinho'nun liderliğindeki Fenerbahçe geçici de gözükse liderliği ele geçirdi." Kronos37: "Portekizli, yine çarpıcı konuştu. Liderliğe yükselen Mourinho, Galatasaray ile oynayacağı derbi için 'Yapacak bir şeyim yok, maçlarını yatakta izledim' dedi."