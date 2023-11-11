Trabzonspor, dün akşam sahasında Konyaspor'u konuk etti. Maçı bordo mavili ekip 2-1'lik skorla kazandı. Müsabakaya Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu damgasını vurdu.

Dün akşam oynanan müsabakada ikinci yarı Trabzonspor'un gol perdesini aralayan Paul Onuachu, attığı 2 golün yanı sıra oynadığı futbol ile de büyük beğeni topladı. Başarılı forvet gollerini 59. ve 85. dakika kaydetti. Bu skorla birlikte bordo mavili ekip puanını 22'ye yükseltirken ligde de 3. sıraya yerleşti. Ayrıca Nijeryalı forvet 2. golünü "Zlatan İbrahimovic' ile özdeşleşen bir bitirişle filelere göndermesi taraftarın gözünün pasını sildi.

AVRUPA MANŞETLERİNDE



Avrupa'da manşetleri süsleyen dev golcünün ikinci golündeki topuk finalinin, yılın golü için verilen FIFA Puskas ödülüne aday olabilecek kalitede olduğu değerlendirildi. Onuachu'nun golü için Daily Mail sitesi "Onuachu, içindeki Zlatan Ibrahimovic'i ortaya çıkarıyor ve sansasyonel akrobatik voleyi atıyor, Ibrahimovic'in olağanüstü kariyerinde attığı birkaç inanılmaz golle karşılaştırmalar yapılabilir", Soccernet, "Onuachu Trabzonspor'un Konyaspor galibiyetinde Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı", Sportklub "Onuachu muhteşem bir golle Trabzon'a 3 puanı da getirdi.

Attığı 2'nci golün yılın en iyisine gireceğine hiç şüphe yok", Cpnckn "Bu sezonun en muhteşem gollerinden biri Türkiye'de görüldü", Sports Brıef "Bir oyuncunun zaman zaman yerçekimine meydan okuyarak topa topuğuyla vurabilmesi kağıt üzerinde kulağa çılgınca gelse de sonucu izlemek her zaman keyiflidir ve bu tür goller Puskas'ın adaylar listesine girmeyi başarmıştır. Onuachu 2.01 boyunda ve akrep golünden çok akrobatik bir vuruş yaptı. Topu topuğunun arkasıyla yakalayarak Zlatan Ibrahimovic'in geçmişteki çevikliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

PAUL ONUACHU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon bordo mavili forma ile 8 resmi maça çıkan genç forvet Paul Onuachu 6 gol 1 asist ile skora katkı sağladı. ve 625 dakika oyunda kaldı.