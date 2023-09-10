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Spor

Avrupa basınının gündemi Bertuğ Yıldırım

A Milli Takım'ın Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçta beraberlik golümüzü atan Bertuğ Yıldırım, Avrupa basınında gündem oldu.

Akşam10 Eylül 2023 Pazar 11:10 - Güncelleme:
Avrupa basınının gündemi Bertuğ Yıldırım
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A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçta son anlarda oyuna girip beraberlik golünü atan ve takımı hareketlendiren Bertuğ Yıldırım, ilk milli karşılaşmasında tam not aldı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" diye piyasaya sürdüğü ve sonrasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olan 21 yaşındaki genç golcü, Ermenistan maçında yaptıklarıyla Avrupa basınını da mest etti.

KORKUNÇ HATAYI AFFETTİRDİ

Rennes kulübüne yakın sitelerden "stade-rennais-online", "Bertuğ golünü attı, Rennes sevindi" manşetini attı. Diğer medya kuruluşlarında atılan başlıklar ise şöyle: Besoccer: "Cenk Özkaçar'ın fiyaskoya yol açan hatasını Bertuğ telafi etti." Onefootbal: "Yeni ve genç golcü Bertuğ Yıldırım, Türkiye'yi yenilgiden kurtardı." Fcupdate: "Türkiye'de Cenk Özkaçar'ın korkunç hatasından sonra Bertuğ affettirdi, puanı zor kurtardı." Sport: "Bertuğ, Ermenistan galibiyetini engelledi."

5.4 MİLYON EUROYA FRANSA'YA

Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Rennes'e 5.4 milyon euro bedelle Hatayspor'dan transfer oldu. 2002 doğumlu forvet Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı ama tercihini Avrupa'dan yana kullandı. Geçen sezon Hatayspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmesinden sonra Antalyaspor'a kiralanmıştı. Bertuğ yeni takımı Rennes ile henüz maça çıkmadı. Bu sezon Hatay ile Süper Lig'de şans bulduğu 3 karşılaşmada ise 1 kez ağları sarsmayı başardı.

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