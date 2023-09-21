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Spor

Avrupa basınının gündemi: Galatasaray

Dün gece Galatasaray'ın Kopenhag karşısındaki muhteşem geri dönüşü, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Fanatik21 Eylül 2023 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Avrupa basınının gündemi: Galatasaray
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Galatasaray'ın 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kopenhag ile 2-2 berabere kalması Avrupa basınının da gündemindeydi. Özellikle Alman basını mücadeleye geniş yer ayırdı.

MAÇIN AVRUPA BASININDA YANKILARI

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden BILD, Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın skoru için, "Kabus önlendi" tanımını yaptı. Haberde; "Eski Leverkusenli Kerem Demirbay'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Galatasaray 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalmayı başardı" ifadelerine yer verildi.

"BİR SÜRPRİZ KOKUSU VARDI"

Bir diğer Alman gazetesi Kicker de Galatasaray - Kopenhag maçına geniş yer ayırdı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı; "Galatasaray geçtiğimiz Cumartesi günü yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Teknik Direktör Okan Buruk, Samsunspor maçının kadrosundan tek değişiklik yaptı.

Kerem Aktürkoğlu gol umudu veren pozisyonları iki kez harcadı ve ardından bir kez de direğe takıldı."

"GALATASARAY SAVUNMASI UYUYOR"

Kicker haberin devamında Galatasaray'ın yediği ikinci gole atıfta bulunarak, 'Galatasaray savunması uyuyor' şeklinde yorum yaptı.

"RAMS PARK'TAKİ GÜRÜLTÜ SEVİYESİ YÜKSELDİ"

Kicker, Galatasaray'ın geri dönüşü için ise, "Sacha Boey'in golüyle Rams Park'taki gürültü seviyesi yükseldi ve iki dakika sonra da beraberlik golü geldi. Tete yaptığı vuruşta stadyumu sarstı." ifadelerine yer verildi.

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