Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlıyor!

42'nci kez gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gününde 6 karşılaşma oynanacak.

Şampiyonada A Grubu müsabakaları Letonya'nın başkenti Riga'da, B Grubu karşılaşmaları Finlandiya'nın Tampere kentinde, C Grubu mücadeleleri Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol şehrinde, D Grubu maçları da Polonya'nın Katowice kentinde yapılacak.

Organizasyonda son 16 turu ve final aşamalarına ise Riga ev sahipliği yapacak.

GRUPLAR

EuroBasket 2025'te A, B, C ve D Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya

B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail

İLK MAÇLAR

2025 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçlar, A ve B gruplarında yarın, C ile D gruplarında ise 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Turnuvada 26. kez mücadele edecek Türkiye, A Grubu'ndaki ilk müsabakasını yarın 18.00'de Letonya ile yapacak.

EuroBasket 2025'te ilk maçların programı şöyle:

Yarın

B Grubu (Tampere):

13.30 Büyük Britanya-Litvanya (Tampere Deck Arena)

16.30 Karadağ-Almanya (Tampere Deck Arena)

20.30 İsveç-Finlandiya (Tampere Deck Arena)

A Grubu:

14.45 Çekya-Portekiz (Arena Riga)

18.00 Letonya-Türkiye (Arena Riga)

21.15 Sırbistan-Estonya (Arena Riga)

28 Ağustos Perşembe

C Grubu:

15.00 Gürcistan-İspanya (Spyros Kyprianou Arena)

18.15 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi (Spyros Kyprianou Arena)

21.30 Yunanistan-İtalya (Spyros Kyprianou Arena)

D Grubu:

14.00 İsrail-İzlanda (Spodek Arena)

17.00 Belçika-Fransa (Spodek Arena)

20.30 Slovenya-Polonya (Spodek Arena)

TURNUVA FORMATI

2025 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.