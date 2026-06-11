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Spor

Avrupa basketbolunun geleceği masaya yatırıldı: İsviçre'de kritik toplantı

FIBA, NBA ve EuroLeague temsilcileri, İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde Avrupa basketbolunun geleceğini ve olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Taraflar arasındaki yapıcı görüşmelerin temmuz ayı başında yapılacak yeni toplantıyla sürmesi planlanıyor.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
Avrupa basketbolunun geleceği masaya yatırıldı: İsviçre'de kritik toplantı
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve EuroLeague Basketball temsilcileri, 10 Haziran'da İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortak vizyon ve olası iş birliği alanları ele alınırken, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde sürdüğü kaydedildi. Tarafların temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, yeni toplantının temmuz ayı başında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

  • FIBA Genel Merkezi
  • Avrupa basketbolu
  • İş birliği fırsatları

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