Süper Lig 2025/2026 sezonu 8 Ağustos'ta start alacak.

Beşiktaş, Avrupa'da ilk maçını 24 Temmuz'da yapacak.

Samsun, Avrupa Ligi'ne Play-Off'tan başlayacak.

Süper Lig üçüncülüğünü ilgilendiren iki maç, dün aynı saatte başladı. Karşılaşma öncesinde 4. sırada bulunan Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun 2, Gedson'un 1 golle yıldızlaştığı Bodrum FK deplasmanının ilk yarısını 3-0 önde kapattı. Siyah-Beyazlılar, 3. sıradaki Samsunspor'un devreyi 0-0 kapatmasıyla birlikte üçüncülük koltuğuna yerleşti. İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Kara Kartal, Portekizli oyuncusu Joao Mario'nun penaltı golüyle farkı 4'e çıkarttı. Evinde Kayserispor karşısında gol yollarında sıkıntı çeken Samsunspor ise 46. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçı 90+5 ve 90+8'de bulduğu 2 golle kazandı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 24 Temmuz'da 2. eleme turundan başlayacak. Avrupa Ligi PlayOff'larından başlayacak olan Samsun ise ilk Avrupa maçını 21 Ağustos'ta yapacak.