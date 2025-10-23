İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9898
  • EURO
    48,8514
  • ALTIN
    5565.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa bu maçı konuşuyor! ''Galatasaray, Bodo/Glimt'e ilk yenilgisini tattırdı''
Spor

Avrupa bu maçı konuşuyor! ''Galatasaray, Bodo/Glimt'e ilk yenilgisini tattırdı''

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alırken, Avrupa'da manşetler de ardı ardına atıldı. İşte ayrıntılar...

Akşam23 Ekim 2025 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Avrupa bu maçı konuşuyor! ''Galatasaray, Bodo/Glimt'e ilk yenilgisini tattırdı''
ABONE OL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Victor Osimhen'in 2 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşma, Avrupa'da da büyük ses getirdi.

İşte Avrupa basınında atılan bazı manşetler:

"OSİMHEN YILDIZLAŞTI"

BBC Sport: Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında rahat bir şekilde kazanırken, Victor Osimhen attığı 2 golle yıldızlaştı.

"KILIÇTAN GEÇİRDİ"

TNT Sports: Victor Osimhen'li Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i kılıçtan geçirdi.

"ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET"

KOHA: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Türk takımı, Norveç ekibini ilk yarıda Victor Osimhen'in iki, ikinci yarıda Yunus Akgün'ün bir golüyle mağlup etti.

"OSİMHEN'İN GOL SERİSİ"

Piquenews: Galatasaray, Victor Osimhen'in iki gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-1 yendi. Osimhen gol serisini sürdürdü.

"LEROY SANE PARLADI"

Sportschau: Leroy Sane Bodo karşısında parladı. Galatasaray'ın hayat sigortası yine devreye girdi: Victor Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında iki golle yıldızlaştı.

"İLK YENİLGİYİ TATTIRDI"

Boursorama: Galatasaray, Bodø/Glimt'e kendi sahasında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini İstanbul'da tattırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.