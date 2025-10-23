Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Victor Osimhen'in 2 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşma, Avrupa'da da büyük ses getirdi.

İşte Avrupa basınında atılan bazı manşetler:

"OSİMHEN YILDIZLAŞTI"

BBC Sport: Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında rahat bir şekilde kazanırken, Victor Osimhen attığı 2 golle yıldızlaştı.

"KILIÇTAN GEÇİRDİ"

TNT Sports: Victor Osimhen'li Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i kılıçtan geçirdi.

"ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET"

KOHA: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Türk takımı, Norveç ekibini ilk yarıda Victor Osimhen'in iki, ikinci yarıda Yunus Akgün'ün bir golüyle mağlup etti.

"OSİMHEN'İN GOL SERİSİ"

Piquenews: Galatasaray, Victor Osimhen'in iki gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-1 yendi. Osimhen gol serisini sürdürdü.

"LEROY SANE PARLADI"

Sportschau: Leroy Sane Bodo karşısında parladı. Galatasaray'ın hayat sigortası yine devreye girdi: Victor Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında iki golle yıldızlaştı.

"İLK YENİLGİYİ TATTIRDI"

Boursorama: Galatasaray, Bodø/Glimt'e kendi sahasında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini İstanbul'da tattırdı.