Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Victor Osimhen'in 2 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşma, Avrupa'da da büyük ses getirdi.
İşte Avrupa basınında atılan bazı manşetler:
"OSİMHEN YILDIZLAŞTI"
BBC Sport: Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında rahat bir şekilde kazanırken, Victor Osimhen attığı 2 golle yıldızlaştı.
"KILIÇTAN GEÇİRDİ"
TNT Sports: Victor Osimhen'li Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i kılıçtan geçirdi.
"ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET"
KOHA: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Türk takımı, Norveç ekibini ilk yarıda Victor Osimhen'in iki, ikinci yarıda Yunus Akgün'ün bir golüyle mağlup etti.
"OSİMHEN'İN GOL SERİSİ"
Piquenews: Galatasaray, Victor Osimhen'in iki gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-1 yendi. Osimhen gol serisini sürdürdü.
"LEROY SANE PARLADI"
Sportschau: Leroy Sane Bodo karşısında parladı. Galatasaray'ın hayat sigortası yine devreye girdi: Victor Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında iki golle yıldızlaştı.
"İLK YENİLGİYİ TATTIRDI"
Boursorama: Galatasaray, Bodø/Glimt'e kendi sahasında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini İstanbul'da tattırdı.