Gaziantep FK'nin teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz, Fransa ve Belçika'da yakın takip altında. Futbolculuk döneminde Lille formasıyla tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yılmaz'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

Sky Sports Fransa'da yer alan haberde Lille'in Burak Yılmaz'ı yakından takip ettiği duyuruldu. Birçok haber kanalı bu bilgiyi manşetlerine taşırken, Lille'den henüz resmi bir teklifin yapılmadığı da not düşüldü.

Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin olan bir şey var: Burak Yılmaz sezon sonunda Gaziantep FK'den ayrılabilir. Yakın geleceği yine bir kulübede, yani teknik direktörlük görevinde şekillenecek gibi görünüyor; fakat bunun zamanı ve gideceği yer henüz netleşmiş değil...

Bu nedenle Burak Yılmaz'ın adı Avrupa futbol çevrelerinde sessiz sedasız ama istikrarlı bir şekilde dolaşmaya devam ediyor."