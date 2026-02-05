İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,541
  • EURO
    51,4248
  • ALTIN
    6740.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa devi yakın takibe aldı! Burak Yılmaz'a sürpriz talip
Spor

Avrupa devi yakın takibe aldı! Burak Yılmaz'a sürpriz talip

Gaziantep FK'da teknik direktör olarak görevine devam eden Burak Yılmaz hakkında Fransız basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Haberde Burak Yılmaz'ın eski kulübü Lille tarafından yakından takip edildiği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
Avrupa devi yakın takibe aldı! Burak Yılmaz'a sürpriz talip
ABONE OL

Gaziantep FK'nin teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz, Fransa ve Belçika'da yakın takip altında. Futbolculuk döneminde Lille formasıyla tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yılmaz'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

Sky Sports Fransa'da yer alan haberde Lille'in Burak Yılmaz'ı yakından takip ettiği duyuruldu. Birçok haber kanalı bu bilgiyi manşetlerine taşırken, Lille'den henüz resmi bir teklifin yapılmadığı da not düşüldü.

Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin olan bir şey var: Burak Yılmaz sezon sonunda Gaziantep FK'den ayrılabilir. Yakın geleceği yine bir kulübede, yani teknik direktörlük görevinde şekillenecek gibi görünüyor; fakat bunun zamanı ve gideceği yer henüz netleşmiş değil...

Bu nedenle Burak Yılmaz'ın adı Avrupa futbol çevrelerinde sessiz sedasız ama istikrarlı bir şekilde dolaşmaya devam ediyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.