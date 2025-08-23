İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Avrupa devi Yusuf Akçiçek için teklif yaptı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Inter, 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere 16 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Fenerbahçe, Yusuf için en az 20 milyon euro talep ediyor.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
Avrupa devi Yusuf Akçiçek için teklif yaptı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek için Inter iddiası gündeme geldi.

16 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını 16 milyon euro'luk bir teklifle çaldı.

FENERBAHÇE'DEN RET

Fenerbahçe ise bu teklifi geri çevirdi ve kabul etmedi. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcusu için en az 20 milyon euro istiyor ve genç futbolcunun en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

ÖNEMLİ TAKIMLAR PEŞİNDE

Yusuf Akçiçek ile Paris Saint-Germain'in yanı sıra Premier Lig ve Bundesliga'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Yusuf'un, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

