Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek için Inter iddiası gündeme geldi.

16 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını 16 milyon euro'luk bir teklifle çaldı.

FENERBAHÇE'DEN RET

Fenerbahçe ise bu teklifi geri çevirdi ve kabul etmedi. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcusu için en az 20 milyon euro istiyor ve genç futbolcunun en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

ÖNEMLİ TAKIMLAR PEŞİNDE

Yusuf Akçiçek ile Paris Saint-Germain'in yanı sıra Premier Lig ve Bundesliga'nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Yusuf'un, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.