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Spor

Avrupa devinden Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu performansıyla transfer gündeminden düşmüyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduğu maçta İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Ferdi Kadıoğlu'nu izledi.

7 Kasım 2023 Salı 22:33 - Güncelleme:
Avrupa devinden Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'na flaş bir talip çıktı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Dünya devi Arsenal, Trabzonspor maçında milli oyuncuyu izledi.

İngiliz ekibinin Uluslararası Scout Şefi Romain Poirot, Trabzonspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu takip etti.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Habere göre Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesine rağmen oyuncunun performansını çok beğendi ve olumlu rapor verdi. Bununla birlikte Arsenal'in milli oyuncu için kısa süre içinde hamle yapabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi, toplamda 164 maçta forma giydi. 15 gol atarken, 20 de asist yaptı.

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