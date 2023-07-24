Avrupa devinden Yunus Akgün ve Berkan Kutlu operasyonu! Harekete geçtiler

Fransız ekibi Rennes, takımını Galatasaray'ın genç oyuncuları Berkan ve Yunus Akgün ile güçlendirmek istiyor. Galatasaray'a henüz teklif sunmayan Fransız ekibi Rennes'in, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu için çok yakın zamanda resmi temaslarda bulunacağı öğrenildi.

YUNUS AKGÜN VE BERKAN KUTLU LİSTENİN BAŞINDA

Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarını koparan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Martin Terrier yerine yeni bir oyuncu transfer etmek isteyen Fransız ekibi Yunus Akgün'ü listenin başında tutuyor. Andy Diouf'u Basel'e gönderen Fransız ekip orta sahasını Berkan Kutlu ile güçlendirmek istiyor. İki isim de Rennes'in listesinin üst sıralarında kendilerine yer buluyor.

GALATASARAY'IN TALEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Sarı-kırmızılı ekip henüz bir fiyat belirlemezken, Rennes'in yüksek meblağ ödeyeceği bir teklif yaptığı konuşuluyor. Berkan'ın piyasa değeri 4, Yunus'un değeri de 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

İKİ OYUNCUNUN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSLARI

Geçen sezon Galatasaray forması ile 28 karşılaşmaya çıkan Berkan Kutlu, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. Yunus Akgün ise geçtiğimiz sezon 28 maça çıkarak takımına 1 gol 4 asistlik katkıda bulundu.