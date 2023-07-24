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Spor

Avrupa devinden Yunus Akgün ve Berkan Kutlu operasyonu! Harekete geçtiler

Galatasaray'da gösterdikleri performansla dikkat çeken başarılı isimler Yunus Akgün ve Berkan Kutlu için Fransız ekibi devreye girdi. İki ismin transferini bitirmek isteyen ekip, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu için resmi teklif yapacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:16 - Güncelleme:
Avrupa devinden Yunus Akgün ve Berkan Kutlu operasyonu! Harekete geçtiler
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Fransız ekibi Rennes, takımını Galatasaray'ın genç oyuncuları Berkan ve Yunus Akgün ile güçlendirmek istiyor. Galatasaray'a henüz teklif sunmayan Fransız ekibi Rennes'in, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu için çok yakın zamanda resmi temaslarda bulunacağı öğrenildi.

YUNUS AKGÜN VE BERKAN KUTLU LİSTENİN BAŞINDA

Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarını koparan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Martin Terrier yerine yeni bir oyuncu transfer etmek isteyen Fransız ekibi Yunus Akgün'ü listenin başında tutuyor. Andy Diouf'u Basel'e gönderen Fransız ekip orta sahasını Berkan Kutlu ile güçlendirmek istiyor. İki isim de Rennes'in listesinin üst sıralarında kendilerine yer buluyor.

GALATASARAY'IN TALEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Sarı-kırmızılı ekip henüz bir fiyat belirlemezken, Rennes'in yüksek meblağ ödeyeceği bir teklif yaptığı konuşuluyor. Berkan'ın piyasa değeri 4, Yunus'un değeri de 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

İKİ OYUNCUNUN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSLARI

Geçen sezon Galatasaray forması ile 28 karşılaşmaya çıkan Berkan Kutlu, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. Yunus Akgün ise geçtiğimiz sezon 28 maça çıkarak takımına 1 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

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