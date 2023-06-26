Avrupa devinin yeni transferi Abdülkadir Ömür oluyor! Resmen harekete geçtiler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için Avrupa'nın önemli takımlarından Getafe devreye girdi. İspanyol ekibi Abdülkadir Ömür'ün bonservisini almayı planlıyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, İSPANYA YOLCUSU OLABİLİR

İspanyol ekibi daha önce de kadrosuna kattığı Türk yıldız isim Enes Ünal'dan Abdülkadir Ömür için bilgi aldı. Abdülkadir Ömür ise artık Trabzonspor'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

AVRUPA'DAN BAŞKA TALİPLER DE VAR



Abdülkadir Ömür için Avrupa'nın başka ekiplerinden de talipler olduğu ancak yıldız ismin Getafe'ye yakın olduğu öğrenildi. Başarılı futbolcu teklifleri değerlendirerek en kısa sürede kararını açıklayacak.

NENAD BJELİCA KADRODA GÖRMEKTE ISRARCI

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür'ü gelecek sezonda kadrosunda görmek istediğini yıldız isime ve yöneticilere bildirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı toplam 41 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Abdülkadir Ömür'ün güncel piyasa değeri 8 milyon euro civarında gösteriliyor.