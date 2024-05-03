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Spor

Avrupa devleri izlemeye geliyor! Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Bu sezon Galatasaray'ın başarısında kilit rol oynayan ve Okan Buruk'un jokeri olarak birçok mevkide harika bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz Avrupa'nın köklü kulüplerini peşine taktı. 23 yaşındaki genç yıldızı iki kulübün gözlemcileri Sivasspor maçında tribünden takip edecek. İşte detaylar...

Takvim3 Mayıs 2024 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Avrupa devleri izlemeye geliyor! Barış Alper Yılmaz'a yakın takip
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Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın gözdesi durumunda.

LYON VE LEIPZIG İZLEYECEK

Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Leipzig ve Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı futbolcusunu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün gözlemcilerinin pazar günü Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında milli yıldızı yakından takip edecekleri öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR TAKİP

Leipzig ve Lyon yetkilileri sezon sonuna kadar Barış Alper'i adım adım takip edecek. EURO 2024'te de onu yakından izleyecekler. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis bedeli de netleşti.

25 MİLYON EURO

Sarı kırmızılıların genç futbolcu için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray'da 51 karşılaşmada forma şansı buldu.

15 GOLE KATKI

Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Kanatlarda ve forvette görev alan Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

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