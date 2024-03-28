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Spor

Avrupa devleri karşı karşıya! Ferdi Kadıoğlu için büyük rekabet

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine taktı. Milli yıldız için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan İngiliz ve İtalyan ekibi arasında transfer çekişmeli geçeceğe benziyor. İşte detaylar...

28 Mart 2024 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Avrupa devleri karşı karşıya! Ferdi Kadıoğlu için büyük rekabet
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarına çıkacak Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı içinde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle son 2 sezonda büyük bir yükselişe geçen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda yuvadan uçacak...

EN CİDDİ TALİPLER ARSENAL VE NAPOLI

Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu için en ciddi talipler ise İngiliz devi Arsenal ile İtalya'nın son şampiyonu Napoli...

SEZON SONU KAPIYI ÇALACAKLAR

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; iki kulüp de Ferdi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde; Arsenal menajeri Arteta'nın Ferdi'yi yakından takip ettiğine vurgu yapıldı.

İLGİLENEN KULÜPLER VAR

İtalyan medyasında yer alan haberlerde de eksik bölgelerini tamamlamak isteyen Napoli'nin sol bek alternatiflerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olduğu bildirildi.

DORTMUND VE MILAN'IN DA İLGİSİ VAR

24 yaşındaki oyuncunun babası Feyzullah Kadıoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada oğlunun F.Bahçe'deki son sezonu olduğunu söylemiş ve yaz aylarında Avrupa'ya gideceğini vurgulamıştı. Kadıoğlu'na Alman ekibi Borussia Dortmund ve Serie A devi Milan'ın da ilgisi var.

41 MAÇTA OYNADI

Ferdi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. 3 bin 439 dakika sahada kalan Ferdi 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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