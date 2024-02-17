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Spor

Avrupa devleri kesenin ağzını açtı! Ferdi Kadıoğlu için dev teklif masada

Bir süredir Avrupa devlerinin radarında olan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için yapılan teklifler ortaya çıktı. Fenerbahçe, transfer için 25 milyon Euro'dan kapıyı açan teklifleri yetersiz bulurken EURO 2024'te oyuncunun değerinin daha da artacağına inanıyor. İşte detaylar...

Takvim17 Şubat 2024 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Avrupa devleri kesenin ağzını açtı! Ferdi Kadıoğlu için dev teklif masada
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını ima etmesinin ardından genç yıldız için sarı-lacivertli yönetime gelen teklifler ortaya çıktı.

25M€'LUK TEKLİF

İtalyan kulübü Napoli ile Alman devi Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve 25 milyon Euro civarında bir teklifin masada olduğu bildirildi. Ancak Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi 25 milyon Euro'luk teklifi az buldu.

EURO2024 FAKTÖRÜ

Ferdi Kadıoğlu'nun gerçek değerini henüz bulmadığını düşünen sarı-lacivertli kurmaylar yaz aylarında gerçekleştirilecek EURO 2024 sonrasında Ferdi için tekliflerin daha da artacağına inanıyor.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin Ferdi için beklentisinin en az 35 milyon Euro olduğu gibi bonuslarla bu rakamın artmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

FİYAT ARTIRABİLİR

Hem Napoli hem de Dortmurnd'un Ferdi'nin uzun süredir peşinde olduğu bu bakımdan bu iki kulübün fiyatı artırmasının yüksek ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 3 asist yaptı

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