Avrupa devleri Michael Olise için sıraya girdi

Bayern Münih'in formasını giyen yıldız oyuncu Michael Olise için Avrupa kulüpleri harekete geçti.

Son günlerde Almanya'da Olise'ye Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Paris Saint-Germain'in de ilgi gösterdiği bildirildi. Dört kulübün de yaz transfer dönemi açıldığında 100 milyon euro (87 milyon £/118 milyon $) ödemeye istekli olduğu iddia ediliyor.

Bayern'in en önemli oyuncularından birine olan ilgiyi savuşturmak için aldığı yanıtın -Olise, geçen sezonun başından bu yana tüm kulvarlarda 54 gol ve asist kaydetti ve bunların 11'i sadece 2025/26 sezonunda 10 maçta atıldı- yeni bir sözleşme önermek olduğu bildiriliyor.

Şu anda 12 milyon avro (10 milyon sterlin/14 milyon dolar) olan maaş, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde onun seviyesindeki bir oyuncu için nispeten düşük ve özellikle Premier Lig ve PSG'nin zenginliği söz konusu olduğunda iyi bir başlangıç noktası olacaktır.

Londra'da doğup büyüyen ancak annesinin mirası sayesinde Fransa'yı uluslararası arenada temsil eden Olise, Chelsea'ye katılma şansını daha önce bir kez reddetmişti. Maviler'in, 2023 yazında Crystal Palace ile olan sözleşmesinde 35 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesini devreye soktuğu bildirilmişti, ancak oyuncu bunun yerine Eagles ile yeni bir sözleşme imzalayarak takımda kalmaya karar vermişti.

Cobham'da genç takımda geçirdiği yedi yılın ardından Arsenal ve Manchester City'de geçirdiği kısa dönemler de dahil olmak üzere Mavi Şimşeklerle uzun süreli bir bağ kurmasına rağmen, geri dönmeyi başaramadı.

Chelsea, Olise'yi 2024 yazında Bayern Münih'e transfer etmeden önce transfer etmek istemişti ancak o dönemde kadroda benzer oyunculardan bolca bulunması nedeniyle anlaşmadan çekilmişti.