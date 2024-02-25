Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

RENNES VE LEIPZIG

Avrupa'dan çok sayıda kulübün takip ettiği 18 yaşındaki futbolcu için Fransız kulübü Rennes ve Alman ekibi Leipzig'in görevlendirdiği scout ekiplerinin genç yıldızı bugün oynanacak İstanbulspor maçında canlı izleyeceği öğrenildi.

SEZON SONU TEKLİF OLABİLİR

Yıldız futbolcuyu takip edecek scout ekiplerinin maç sonrası oyuncuyla ilgili raporunu kulüplere sunacağı ifade edildi. Semih'in göstereceği performansa göre sezon sonunda iki kulübün de Beşiktaş'ın kapısı çalabilme ihtimalinin bulunduğu da gelen haberler arasında.

BU SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.