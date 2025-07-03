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Spor

Avrupa devleri onun için sıraya girdi! Transferin gözde ismi Malick Fofana

Fransız ekibi Lyon'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Malick Fofana için Avrupa'nın önemli kulüpleri sıraya girdi. Fransız temsilcisi oyuncu için 60 milyon euroluk bonservis talebinde bulunuyor.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Avrupa devleri onun için sıraya girdi! Transferin gözde ismi Malick Fofana
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Olympique Lyon'un parlayan yıldızı Malick Fofana, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Henüz 20 yaşında olan Belçikalı kanat oyuncusu, güçlü fiziği, hız patlamaları ve bitirici vuruşlarıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Lyon'un içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle satışa açık hale gelen Fofana için kulüp 60 milyon avroluk bonservis talebinde bulunuyor. Chelsea, Liverpool ve Fulham gibi Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Bayern Münih, RB Leipzig ve Napoli de genç oyuncunun transferi için temaslarını hızlandırdı.

Lyon'un bu bonservis konusunda kararlı olduğu ve oyuncunun da Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden birine transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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