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Spor

Avrupa devleri onun için sıraya girdi! Transferin gözde ismi Yusuf Akçiçek

Fenerbahçe'de son dönemde bulduğu forma şansını iyi değerlendiren 19 yaşındaki genç yıldız Yusuf Akçiçek performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Yusuf Akçiçek oynadığı futbolla birçok Avrupa devini şimdiden peşine takmayı başardı. İşte o devler...

HABER MERKEZİ23 Şubat 2025 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Avrupa devleri onun için sıraya girdi! Transferin gözde ismi Yusuf Akçiçek
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Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi.

Daha önce Sivasspor'dan Yunus Emre Konak'ı transfer eden Brentford, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. İngiliz ekibi 6 milyon euro'luk teklif ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ancak sarı lacivertliler, bu teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in Jose Mourinho ile en az 1 sene daha geçirmesinin ve kendisini iyice geliştirdikten sonra teklifleri dinleme kararı aldı.

BAYERN MÜNİH YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yusuf Akçiçek için düzenli takipte olan Bayern Münih dışında birçok Avrupa kulübü bulunuyor.

JOSE MOURINHO'NIN PRENSİ OLDU

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Jose Mourinho'nun genç prensi, 625 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki stoper 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da verdi.

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