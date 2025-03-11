Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, istikrarlı performansıyla herkesi büyülüyor. Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sakatlıklar ve cezalardan sonra güvendiği genç yıldız, takım arkadaşlarının da takdirini kazandı. Manchester United ve Tottenham'ın yetenekli oyuncu için gözlemci gönderdiği ortaya çıkmıştı. Son olarak Alman basını; Bayern Münih ve Manchester United'ın, yaz transfer döneminde Yusuf Akçiçek'i transfer etmek için sert bir rekabete gireceğini iddia etti.

2 GOL VE 1 ASİST...

Almanlar'a göre Arsenal, Ajax, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli gibi Avrupa devleri de Yusuf'un peşinde. Weltfussball'daki haberde Fenerbahçe yönetiminin, 20 milyon euro civarında bir bedel talep ettiği de vurgulandı. Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında bitecek genç savunmacının 150 bin euro piyasa değeri var. Akçiçek bu sezon; 15 maçta 850 dakika süre alıp, 2 gol ve 1 asist yaptı. Yusuf'un bu yıl A Milli Takım'ın kadrosunda yer alma ihtimali oldukça yüksek görülüyor