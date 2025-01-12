İtalyan ekibi Napoli, sezon başı Galatasaray'a kiralık gönderdiği Victor Osimhen'den sonra bir başka dünya yıldızı Kvicha Kvaratskhelia ile de problem yaşıyor. Osimhen gibi Gürcü yıldız da takımdan ayrılmak istiyor. İki futbolcunun da satış listesinde olması Avrupa devlerinin iştahını kabarttı. Bir süredir Victor Osimhen'in peşinde olan Manchester United; Napoli'ye 2 futbolcu için 150 milyon euroluk bir öneriyle gitti. Ancak Fransız devi Paris Saint Germain ise adeta bir açık artırma başlattı...

İKİ OYUNCUYA 170 MİLYON EURO

PSG, 170 milyon euro değerinde bir teklifle İtalyanlar ile pazarlığa geçti. Ancak takıma teknik direktör Ruben Amorim'i getiren ve önümüzdeki sezon baştan kurulum yapacak olan Manchester United da bu teklifi verebilecek durumda. Artık Osimhen ve Kvaratskhelia için bu saatten sonra geri dönüş yok. Napoli iki ismin de değerini kaybetmeden takımdan ayrılmasını istiyor. Nijeryalı golcü Osimhen'in tapusunu almak için kaynak oluşturmaya çalışan Aslan oldukça çetin bir savaştan sağ çıkmaya çalışacak.

G.SARAY PAZARLIK YAPACAK

Bir süredir sponsorlarla görüşen Sarı-Kırmızılılar serbest kalma bedeli 100 milyon eurodan 75 milyon euroya düşen Osimhen için bu rakamı indirmeyi hedefliyordu ancak bu ihtimal pek güçlü gözükmüyor. Eğer oyuncu da kesin olarak kalmak isterse Galatasaray önemli bir yatırım projesi olarak Nijeryalı yıldızın transferini bitirmeye çalışacak. Oyuncunun sezon sonuna kadar burada kalmak istemesi Aslan için büyük koz oldu... Ligde 12 maçta 10 gol atan başarılı yıldız, Avrupa'da ise 4 maçta 3 gol kaydetti.