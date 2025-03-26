Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı golcü için Barcelona, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain gibi takımlar devrede ve oyuncu için kıyasıya bir yarış var. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; bu ekiplere bir yenisi daha eklendi. Nottingham Forest, Sarı-Kırmızılılar'da top koşturan 26 yaşındaki santrfor için 75 milyon euroyu gözden çıkardı. Osimhen'in tapusunu elinde bulunduran Napoli, bu teklife 'evet' demeye çok yakın.

FRANSA EKİBİ ATAK YAPACAK

Öte yandan Fransa basınındaki haberlerde ise Paris Saint-Germain'in Osimhen için yeni bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Manchester United ile transferde kıyasıya bir yarış veren PSG, İngiliz ekibini gerisinde bırakmış durumda. Fakat Fransa devinin 65 milyon euroluk önerisi ise Nottingham'ı daha ön plana attı. Osimhen için girilen bu rekabetin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Yıldız futbolcu, Türkiye'ye geldiği günden bu yana transfer haberleriyle ilgili sorulara net bir cevap vermedi.

SEZON SONU KONUŞACAĞIZ

Süper Lig'de bu sezon 22 maça çıkarak 20 gol ve 4 asistle oynayan Osimhen, "Sezon sonu konuşacağız" ifadelerini kullandı. Galatasaray, süper starı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Takımı benimsemesi ve sahada gösterdiği mücadeleyle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Osimhen'in 'evet' demesi halinde transferin tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cim-Bom, 75 milyon euronun 50 milyon euro civarındaki kısmını tamamlamış durumda. Kalan rakam ile ilgili sponsorluk çalışmaları sürüyor.