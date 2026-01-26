Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Oulai konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. G.Saray'ın yanı sıra Avrupa'nın dev kulüpleri PSG, Chelsea, Manchester City ve Fulham, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, genç yetenek için 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Ancak takas formülünün devreye girmesi durumunda, bu rakamın 40 milyon euro seviyelerine çekilebileceği öğrenildi. Sezonu Trabzon'da bitirmeye sıcak bakan Fildişi Sahilli oyuncu ise Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansla Avrupa'nın devlerinden birine transfer olmayı hedefliyor.

SATIŞIN KARINDAN %20 PAY VERİLECEK

Başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılının haziran ayında bitiyor. Bordo-Mavililer, Oulai'yi sezon başında Bastia'dan kadrosuna katmış; Fildişi Sahilli oyuncu için Fransız ekibine 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Yapılan anlaşma gereği, genç yeteneğin sonraki satışından elde edilecek kardan Bastia'ya yüzde 20 pay verilecek.