Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor. Galatasaray'da kalesinde güven veren bir performans ortaya koyan milli eldiven, Avrupa'dan pek çok takımı peşine taktı.

Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini statta takip eden Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı. TransferFeed'de yer alan habere göre Berta, İngiltere'ye döner dönmez yönetime milli eldiven için olumlu rapor verdi.

Haberin detaylarında İngiliz ekibinin, Uğurcan Çakır'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla bir girişimde bulunacağı ve Arsenal'e ek olarak Bayern'in de ilgisinin devam ettiği ileri sürüldü.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Bununla birlikte Galatasaray, 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır'dan kolay vazgeçmek istemiyor. Sarı-kırmızılıların milli kalecinin transferine onay vermek için 45-50 milyon euro bandında bir beklentisinin olduğu öğrenildi.