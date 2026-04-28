  • Avrupa devleri onun peşinde! Transferin gözdesi Uğurcan Çakır
Spor

Avrupa devleri onun peşinde! Transferin gözdesi Uğurcan Çakır

Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Avrupa'dan talipleri olan yıldız oyuncuyu Fenerbahçe derbisinde İngiliz ekibi stattan takip etti. İşte detaylar...

AKŞAM28 Nisan 2026 Salı 10:35
Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor. Galatasaray'da kalesinde güven veren bir performans ortaya koyan milli eldiven, Avrupa'dan pek çok takımı peşine taktı.

Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini statta takip eden Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı. TransferFeed'de yer alan habere göre Berta, İngiltere'ye döner dönmez yönetime milli eldiven için olumlu rapor verdi.

Haberin detaylarında İngiliz ekibinin, Uğurcan Çakır'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla bir girişimde bulunacağı ve Arsenal'e ek olarak Bayern'in de ilgisinin devam ettiği ileri sürüldü.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Bununla birlikte Galatasaray, 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır'dan kolay vazgeçmek istemiyor. Sarı-kırmızılıların milli kalecinin transferine onay vermek için 45-50 milyon euro bandında bir beklentisinin olduğu öğrenildi.

