Avrupa devleri Victor Osimhen için harekete geçti. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı; Atletico Madrid, Newcastle United ve birçok Premier Lig ekibinin transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılıların golcüsü için yaz döneminde büyük bir transfer savaşının yaşanması bekleniyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, ayrılığı gündemde olan Julián Alvarez'in yerini doldurmak için geniş bir transfer listesi hazırladı. Madrid ekibinin listesindeki en dikkat çeken isimlerden biri Victor Osimhen olurken, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

YILDIZ İLE BİRLİKTE LİSTEDE

Atletico'nun, hücum hattını yeniden şekillendirmek adına yaklaşık 150-200 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı ve Osimhen ile Kenan Yıldız'ı uzun vadeli planın önemli parçaları olarak gördüğü ifade edildi. Haberde, Osimhen'in fizik gücü, bitiriciliği ve büyük maç performansıyla Diego Simeone'nin oyun yapısına tam uyduğu vurgulanırken, Kenan Yıldız için ise "geleceğin yıldızı" yorumu yapıldı. Genç milli futbolcunun bu sezon Juventus'ta ortaya koyduğu performansın Avrupa devlerinin dikkatini çektiği aktarıldı. Premier Lig cephesinde ise Newcastle United'ın Osimhen ilgisi öne çıktı.

PREMİER LİG İÇİN MÜKEMMEL

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Chris Waddle, Nijeryalı yıldızın İngiltere'ye transfer olması halinde büyük fark yaratacağını söyledi. Waddle, "Victor Osimhen çalışkanlığı, temposu ve mücadele gücüyle Premier Lig için mükemmel bir oyuncu. Newcastle'ın tam aradığı 9 numara olabilir" ifadelerini kullandı. Sadece Atletico Madrid ve Newcastle değil; Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın da yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Avrupa basını, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı kadrolar kurmak isteyen kulüplerin Victor Osimhen'i transfer piyasasının en kritik isimlerinden biri olarak gördüğünü yazdı.