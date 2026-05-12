  • Avrupa devleri peşinde... Fenerbahçe'den yıldız golcü hamlesi!
Avrupa devleri peşinde... Fenerbahçe'den yıldız golcü hamlesi!

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesinde dünya çapında ses getirecek bir golcü için harekete geçti. Alman basınına göre sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin durumunu yakından takip ediyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgilendiği tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 18:37
2025/26 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF: SERHOU GUIRASSY

Alman basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile ilgileniyor.

Sky Sport'un haberine göre 30 yaşındaki Gineli golcü, Borussia Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcunun teknik direktör Niko Kovac ile iyi bir ilişkisi bulunmasına rağmen takımın oyun yapısından tam anlamıyla memnun olmadığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

Bu sezon Bundesliga'da 16 gol atan Guirassy'nin sözleşmesinde bazı Avrupa devleri için geçerli olan 50 milyon euroluk serbest kalma maddesinin artık aktif olmadığı ifade edildi. Haberde yer alan detaylara göre; Milan ve Tottenham Hotspur ile birlikte Fenerbahçe'nin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

BORUSSIA DORTMUND TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Yıldız golcünün ayrılmak istemesine karşın, Borussia Dortmund cephesinin Gineli santraforu takımda tutmak istediği kaydedildi. Alman ekibinin yeni sportif direktörü Ole Book ile Guirassy arasında bir görüşme yapıldığı, Lars Ricken ve teknik direktör Niko Kovac'ın da oyuncuyu kalmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Ancak taraflar arasında yeni görüşmelerin yapılmasının beklendiği ifade edildi.

