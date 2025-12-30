Galatasaray, ara transfer döneminde önceliğini orta sahaya vermiş durumda. Sarı kırmızılılarda özellikle 6 numara takviyesi için belirlenen listede önemli futbolcular yer alıyor. Yönetim, Feyenoord'da forma giyen Quinten Timber'i de gündemine aldı.

AVRUPA'DAN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Hollandalı futbolcunun, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Takımından ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki futbolcu için Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Borussia Dortmund ve Leipzig gibi ekiplerin de devre olduğu öğrenildi.

Feyenoord'un, orta sahanın 3 bölgesinde de oynayabilen Timber ile sözleşme uzatmak istediği ifade edildi. Bu gerçekleşmezse Hollanda ekibinin başarılı oyuncunun sezon sonu bedelsiz ayrılmaması için Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Ajax altyapısında yetişen Timber, 2021'de bedelsiz olarak Utrecht'in yolunu tutmuştu.

2022'de Feyenoord'a 7 buçuk milyon avroya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, 8 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. Hollanda ekibiyle bu sezon 22 maça çıkan Timber, 4 gol 3 asist üretti.

ASLAN'IN LİSTESİNDEKİ DİĞER İSİMLER

Galatasaray'ın orta saha transferi için listesinde Ugarte, Onyedika, Ruben Neves, Andre ve Ederson gibi isimler de bulunuyor.