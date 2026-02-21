Galatasaray'ın sezon başında büyük uğraşlar sonucunda tapusuyla birlikte kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşinden koşturmaya devam etti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de attığı gollerle ve kazanma hırsıyla dikkat çeken Victor'a Atletico Madrid ve PSG'nin kanca attığı iddia edildi. İspanyol basını, bu iki kulübün yanı sıra Bayern Münih'in de Nijeryalı golcü ile yakından ilgilendiğini yazdı. Fakat Tribuna adlı kaynağa göre Osimhen, G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyor.

YÖNETİM BIRAKMAK İSTEMİYOR

Haberde, Osimhen'in İstanbul'daki hayatından memnun olduğu belirtilerek "Osimhen'in ayrılmak gibi bir planı yok. Nijeryalı golcünün yakın çevresine göre Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılma planı yok. Avrupa'nın büyük kulüplerinden ilgi olsa da oyuncunun İstanbul'daki yaşamından ve kulüpteki rolünden memnun olduğu belirtiliyor. Forvetin, takımın sportif hedeflerine katkı sağlamaya odaklandığı ve kısa vadede transfer düşünmediği ifade ediliyor. Yönetimin de oyuncuyu takımın projesinin merkezinde gördüğü vurgulanıyor" denildi.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİM

İspanyol basınından Fichajes ise Osimhen'in yaz transfer döneminde birçok talibi olacağını yazdı. Yıldız forvetin transfer zamanında en çok konuşulan isimlerden biri olacağı vurgulandı: "Victor Osimhen, G.Saray formasıyla hem ligde hem de Devler Ligi'nde sergilediği yüksek verimlilikle dikkat çekiyor. Nijeryalı golcü, sezon genelinde 15 gol ve 5 asistlik katkısıyla takımını zirve yarışında taşırken, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Bu seviyenin korunması hâlinde Osimhen'in yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor."