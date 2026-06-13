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Spor

Avrupa devleri peşine düştü! Victor Osimhen'e çılgın bonservis

Galatasaray'ın yıldız futbolcu Victor Osimhen gösterdiği başarılı performansla birçok dev kulübü peşine taktı. Chelsea ve Atletico Madrid, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak üzere gündemine aldı. Londra ekibinin Osimhen için 120 milyon avro bütçe ayırabileceği öne sürülüyor.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 21:21 - Güncelleme:
Avrupa devleri peşine düştü! Victor Osimhen'e çılgın bonservis
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, önemli kulüplerin radarında...

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid ve Chelsea, Nijeryalı futbolcuyu transfer listesine ekledi.

Atletico'da takımın golcülerinden Antoine Griezmann, yeni sezon için MLS ekiplerinden Orlando'ya transfer olacak. Aldığı süreden memnun olmayan Alexander Sörloth da takımdan ayrılmak istiyor.

Kulübün ana golcüsü Julian Alvarez'e ise başta Real Madrid olmak üzere önemli talipler var. Olası santrafor ayrılıklarında Atletico Madrid'in ilk hedefinin Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen olabileceği aktarıldı.

Kadrosunda Joao Pedro, Liam Delap ve Marc Guiu'yu bulunduran Chelsea de golcü takviyesi yapmak istiyor.

Mavilerin listesinde seri başı ismin Osimhen olduğu iddia edildi. Londra ekibinin Osimhen için 120 milyon avro bütçe ayırabileceği konuşuluyor.

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