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Spor

Avrupa devleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Avrupa'nın dev kulüpleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Müslüman dünyasının bayramını kutladı.

AA30 Mart 2025 Pazar 14:00 - Güncelleme:
Avrupa devleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan ve futbolcuların yer aldığı videolu mesajda, Müslüman dünyasının bayramı kutlandı. Mesajda, "Paris Saint-Germain'deki herkesten size... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leicester City, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, İtalya'dan Milan, Inter, Hollanda'dan da Ajax'sın aralarında bulunduğu birçok kulüp, kutlama mesajı paylaştı.

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