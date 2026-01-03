Ara transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk 11'e monte edebilmek için orta saha arayan Galatasaray, ek takviye yapmaya mecbur kalabilir.

Macar basınındaki haberlere göre; Liverpool, Roland Sallai ile ilgileniyor ve bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'a resmi bir yazı gönderdi. Öte yandan Everton'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi. Metropol'deki haberde, "Galatasaray'ın Macar futbolcusunu bugüne kadar birçok Premier Lig kulübü izledi. Haberlere göre Brentford geri adım atarken, Liverpool ilgisini resmiyete dökerek Galatasaray'a bir ilgi mektubu gönderdi. Everton da namle yapacak. Galatasaray, Sallai'nin bonservisini ucuza bırakmak istemiyor.

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro olan piyasa değerinin üç katı, yani 30 milyon euro (11,5 milyar TL) talep ediliyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, aslen hücumcu olmasına rağmen sağ bekte de etkili performans sergileyen oyuncuyu kolayca elden çıkarmak istemiyor. Sallai bu sezon 22 maçta 1 gol, 3 asist üretti. Sallai, Szoboszlai Dominik ve Kerkez Milos'tan sonra en değerli 3. Macar futbolcu konumunda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.