İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1851
  • EURO
    53,0324
  • ALTIN
    6691.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde! 60 milyon euroluk beklenti
Spor

Avrupa devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde! 60 milyon euroluk beklenti

Galatasaray'ın sezon başında bonservisine 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, Avrupa transfer piyasasının gözdesi oldu. Milli eldiven için Arsenal, Juventus ve Inter'in teklif yapacağı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar ise Uğurcan'ın bonservisini belirledi.

Akşam1 Mayıs 2026 Cuma 08:26 - Güncelleme:
Avrupa devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde! 60 milyon euroluk beklenti
ABONE OL

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır, Avrupa ekiplerinin listesinde yer edindi.

İtalyan basınından Sport.virgilio, Arsenal'ın Osimhen'i istediğini ve Nijeryalı birlikte Uğurcan Çakır'ı da kadrosuna katabileceğini yazdı.

Haberde, "Arsenal, transfer dönemine damga vurabilecek bir hamle için yeniden Victor Osimhen'e yöneldi. Nijeryalı golcü, Avrupa devlerinin radarındaki yerini korurken, Londra ekibinin ilgisi somut adımlara dönüşmüş durumda. Öte yandan Osimhen'in yanı sıra Uğurcan Çakır da listede" denildi.

Juventus ve Inter'in de Çakır için teklif yapabileceği vurgulanarak "Trabzonspor'dan Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır'ın taliplisi sadece Arsenal değil. Inter ve Juventus da başarılı file bekçisiyle yakından ilgileniyor. Çakır, Avrupa devlerinin listesinde üst sıralarda yer alıyor" ifadeleri kullanıldı. Sarı-Kırmızılılar, Uğurcan için 27.5 milyon euro net bonservis bedeli ödedi. KDV ile birlikte bu rakam 33 milyon euroya ulaştı. Cim-Bom, en az 60 milyon euro gelir hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.