Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır, Avrupa ekiplerinin listesinde yer edindi.

İtalyan basınından Sport.virgilio, Arsenal'ın Osimhen'i istediğini ve Nijeryalı birlikte Uğurcan Çakır'ı da kadrosuna katabileceğini yazdı.

Haberde, "Arsenal, transfer dönemine damga vurabilecek bir hamle için yeniden Victor Osimhen'e yöneldi. Nijeryalı golcü, Avrupa devlerinin radarındaki yerini korurken, Londra ekibinin ilgisi somut adımlara dönüşmüş durumda. Öte yandan Osimhen'in yanı sıra Uğurcan Çakır da listede" denildi.

Juventus ve Inter'in de Çakır için teklif yapabileceği vurgulanarak "Trabzonspor'dan Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır'ın taliplisi sadece Arsenal değil. Inter ve Juventus da başarılı file bekçisiyle yakından ilgileniyor. Çakır, Avrupa devlerinin listesinde üst sıralarda yer alıyor" ifadeleri kullanıldı. Sarı-Kırmızılılar, Uğurcan için 27.5 milyon euro net bonservis bedeli ödedi. KDV ile birlikte bu rakam 33 milyon euroya ulaştı. Cim-Bom, en az 60 milyon euro gelir hedefliyor.