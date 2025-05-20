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Spor

Avrupa devleri Yusuf Akçiçek için sıraya girdi! En somut adım Fransız ekibinden

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sürpriz bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki genç savunmacı Yusuf Akçiçek için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu başarılı futbolcuyu Fransız temsilcisi listesine ekledi ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

TRT Spor20 Mayıs 2025 Salı 13:01 - Güncelleme:
Avrupa devleri Yusuf Akçiçek için sıraya girdi! En somut adım Fransız ekibinden
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürüyor. Transfer edilecek oyuncular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Yusuf Akçiçek'i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Lyon'un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında...

EN SOMUT ADIM MARSİLYA'DAN

Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon avro gelir elde etmek. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.

Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria'nın İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi. Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon avroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe'ye iletti.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek'in uygun şartların oluşması halinde Avrupa'ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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