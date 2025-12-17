İSTANBUL 14°C / 4°C
Spor

Avrupa devlerini peşine taktı! Trabzonspor'a Christ Inao Oulai piyangosu

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Christ Inao Oulai için transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu için Avrupa'nın önemli kulüpleri sıraya girdi. Başta Manchester United olmak üzere Manchester City, Chelsea ve Alman devi Bayern Münih'te Christ Inao Oulai'yi takip eden kulüpler arasında. İşte detaylar...

17 Aralık 2025 Çarşamba 09:10
Avrupa devlerini peşine taktı! Trabzonspor'a Christ Inao Oulai piyangosu
Trabzonspor'un 19 yaşındaki yeteneği için şimdiden büyük bir transfer yarışı var. Fildişi Sahili Milli Takımı'na da çağrılan Christ Inao Oulai için Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Bayern Münih'in adı geçiyor. Bilinen haber sitesi teamtalk.com, "Kaynaklar, Manchester City ile yaşanan transfer savaşının detaylarını iyice ortaya koyarken, Manchester United'ın yeni Yaya Toure'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını bildiriyor" başlıklı bir haberle gelişmeleri duyurdu. Ada ekibi Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in genç oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım planı olarak değerlendirdiği de vurgulandı

TRABZONSPOR 40 MİLYON İSTİYOR

Avrupa basınında geniş yer bulan haberin detaylarında şu bilgilere yer verildi: "Kırmızı Şeytanlar, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Amorim, onun atletik yapısını, oyun görüşünü ve sahadaki enerjisini beğeniyor, kendi sistemine de uygun buluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Casemiro'nun boşluğunu doldurmak için doğru aday olarak görülüyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olan, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden oyuncu için Trabzonspor 40 milyon euro talep ediyor. Manchester City de transfer yarışında hâlâ en ön sıralarda. Oulai'nin, Rodri'nin gelecekteki partneri ya da halefi olabileceği belirtiliyor. Bayern Münih ve Chelsea de transferde aktif rol oynuyor."

