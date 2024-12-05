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Spor

Avrupa devlerini peşine taktı! Transferin gözde ismi Kenan Yıldız

Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı daha önce Manchester United ile anılan oyuncuyu Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool da takibine aldı. İşte detaylar...

5 Aralık 2024 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Avrupa devlerini peşine taktı! Transferin gözde ismi Kenan Yıldız
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İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta kariyerini sürdüren Kenan Yıldız Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

Juventus'ta A takıma çıktıktan sonra gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli futbolcu gelecek sezon da takımda kalmak istiyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde son olarak Manchester United'ın ilgilendiği 19 yaşındaki futbolcuyu Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool'un da takip ettiği belirtildi.

TEK ODAĞI JUVENTUS

Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen şu anda Kenan Yıldız'ın kariyerini İtalya'da sürdürme eğiliminde olduğu kaydedildi. Daha önce çıkan haberlerde Manchester United'ın yaz transfer döneminde Kenan Yıldız'la ilgilendiği ancak 19 yaşındaki kendisini İtalya'da kendini rahat hissetiği ve ayrılığı düşünmediği ifade edildi.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan, sonrasında 2022'de Juventus'un altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi. Milli futbolcu, bu yaz kulübüyle olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 19 maçta süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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