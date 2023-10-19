Yusuf Sarı fırtınası ülke sınırlarını aşmaya başladı. Trabzonspor ve Rize deneyimlerini beklentilerin altında kalarak geçiren Yusuf Sarı, Adana Demirspor formasıyla ise Süper Lig'in yıldızı haline gelmeyi başardı. Lacivert mavili takımda geçen sezonun son kısmında başlayan çıkışını Konferans Ligi Ön Elemeleri'nde tavana çıkaran başarılı oyuncu, kısa sürede A Milli Takımımız'ın da önemli hücum alternatiflerinden bir haline geldi.

SEZONA DAMGA VURUYOR

Adana Demirspor'un geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'dan formasına kattığı Yusuf Sarı, Süper Lig'de sezona damga vurma yolunda hızla ilerliyor. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig ve Avrupa toplamında 13 maça çıkan Yusuf Sarı; 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Adana Demirspor'un yeni gözbebeği, özellikle takımının iç sahada aldığı 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinde bir maçta 3 asist ile şov yapmıştı.

ASİSTLERİNE MİLLİ TAKIMDA DA DEVAM ETTİ

Adana Demirspor'da sergilediği başarılı performansla fark yaratan Yusuf Sarı, formunu Milli Takımımızın forması altında da sürdürdü. Hırvatistan maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Letonya mücadelesinde ise sonradan oyuna girdi ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde şık bir asist yapmayı başardı.

KLUIVERT: DELİ OLUYORUM, MÜTHİŞ BİR FUTBOLCU!

1-0 galip geldikleri Trabzonspor maçının ardından Yusuf Sarı'yı öven Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Yusuf Sarı'ya deli oluyorum, müthiş bir futbolcu." açıklamasını yapmıştı.

CANLI İZLEYECEKLER! HOCADAN BİLGİ İSTİYORLAR

Futbolculuğunda Ajax, Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV ve Lille gibi devlerde oynayan ardından Ajax ve PSG'de görevlerde bulunan Kluivert'tan Premier Lig'den de bazı ekiplerin Yusuf Sarı için bilgi aldığı gelen haberler arasında. Hollandalı futbol adamının tavsiyesiyle Avrupa'dan scout ekiplerinin Yusuf'u canlı olarak izleyeceği aktarılıyor.

FRANSA'DAN 2 TALİBİ VAR

Adana Demirspor'la 2 yıl daha kontratı bulunan Yusuf'a bu çıkışıyla beraber yurt içinden çok yurt dışından ilgiler geliyor. Edinilen bilgiye göre Fransa'dan Nice ve Rennes takımları, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

SÜPER LİG DEVLERİ DE PEŞİNDE

Süper Lig'in devleri tarafından da ocak transfer dönemi listelerinde yer bulmaya başlayan oyuncunun devre arasında kulübüne ciddi bir gelir kazandırarak yuvadan uçma ihtimali bulunuyor. Şimdilik ilgi düzeyinde olan görüşmelerin ocak ayına doğru resmiyete doğru ilerlemesi bekleniyor.

MARSİLYA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Fransız devi Marsilya'nın altyapısından yetişen Yusuf Sarı, Temmuz 2019'da 250 bin Euro bonservisle Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo Mavili ekiple çıktığı 69 resmi maçta 5 gol, 6 asistle oynayan solak yıldız, 2.5 yıllık sürecin ardından takımdan ayrıldı ve Çaykur Rizespor'la anlaştı. Yarım sezonluk Rize macerasında 13 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Yusuf, Temmuz 2022'de imza attığı Adana Demirspor'da kariyerinin en büyük çıkışına imza attı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Mavi Şimşeklerde 46 maça çıkan ve 9 gol, 13 asistle skor katkısı veren 24 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Yusuf Sarı'nın Adana Demirspor'la Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.