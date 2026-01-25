İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa devlerinin gözü onda! Trabzonspor'a Christ Oulai piyangosu
Spor

Avrupa devlerinin gözü onda! Trabzonspor'a Christ Oulai piyangosu

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Christ Oulai gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Chelsea, PSG ve PSV'nin peşinde olduğu genç yıldız için Galatasaray'ın hamle yaptığı öğrenildi. İşte detaylar....

AKŞAM25 Ocak 2026 Pazar 09:06 - Güncelleme:
Avrupa devlerinin gözü onda! Trabzonspor'a Christ Oulai piyangosu
ABONE OL

Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai, bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübü peşine taktı. Onefootball'ın haberine göre; İngiliz devi Chelsea, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ve Hollanda temsilcisi PSV, başarılı futbolcuyu transfer etmek için yarışıyor. Afrika basınından Africafoot; Chelsea'nin, Fildişi Sahilli futbolcu için yaklaşık olarak 40 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Galatasaray'ın da Oulai için bir girişimi bulunuyordu. Sarı-Kırmızılılar, 30 milyon euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif etti. Ancak Fırtına, Türkiye'den gelen teklifleri reddetti. Trabzonspor cephesi ise Oulai için yaklaşık 40 milyon euro talep ediyor. Bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen Oulai, 2 gol ve 4 asistlik bir skor katkısı verdi. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.