Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai, bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübü peşine taktı. Onefootball'ın haberine göre; İngiliz devi Chelsea, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ve Hollanda temsilcisi PSV, başarılı futbolcuyu transfer etmek için yarışıyor. Afrika basınından Africafoot; Chelsea'nin, Fildişi Sahilli futbolcu için yaklaşık olarak 40 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Galatasaray'ın da Oulai için bir girişimi bulunuyordu. Sarı-Kırmızılılar, 30 milyon euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif etti. Ancak Fırtına, Türkiye'den gelen teklifleri reddetti. Trabzonspor cephesi ise Oulai için yaklaşık 40 milyon euro talep ediyor. Bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen Oulai, 2 gol ve 4 asistlik bir skor katkısı verdi. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.