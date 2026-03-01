Aslan, iç sahada 31 maçtır kaybetmiyor.

Sarı kart sınırında olan Abdülkerim dinlendirildi.

Torreira ligde ilk kez bir maçta hem gol hem asist yaptı.

Mücadele yüksek tempo ile başladı. Alanyaspor geride açık vermekten çekinmedi, Galatasaray'a karşı ilk yarıda cesur sayılabilecek bir oyun ortaya koydu. 120 dakikalık Juventus mücadelesinden dönen Galatasaray'da ise istek bu kez düşük değildi. Sarı-Kırmızılılar, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçındaki hatayı oyuna yansıtmadı. 22'de Boey'in golü ofsayta takıldı. Alanyaspor 5 şutun 4'ünde isabet yakaladı ama golü bulamadı. 45+2'de yeniden sahne alan Boey, bu kez sevincini bölmek zorunda kalmadı. 49'da Alanya, Mounie ile golü buldu. Aslan, hücumda daha etkili olmaya başladı. Sara'nın kullandığı serbest vuruş karambolde direkten döndü. İlk golün asistini yapan Torreira, 58'de bu kez fileleri sarstı. Maçın kalan kısmında Alanya pozisyona girse de değerlendiremedi. Cim-Bom'da ise Osimhen, karşı karşıya 2 pozisyon kaçırdı. Alanya kalecisi Victor, pas hatasıyla adeta Osimhen'e 83'te gol hediye etti. Aslan, derbi öncesi kazanarak moral depoladı.

JUVENTUS MAÇI DERS OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-2'lik avantajla gidilen Juventus maçında 3-0 geriye düşmelerini şöyle değerlendirdi: "Oynadığımız oyun eleştirilmeyi hak ediyordu. Bizim istemediğimiz düşünmediğimiz bir oyun, 11'e 10! O oyunu oynuyorsanız, 2 gol yiyorsanız eleştirilirsiniz. Teknik direktör de, oyuncular da eleştirilir. Bu tür maçları devamlı oynamıyoruz. 5-2 kazandıktan sonra ikinci maça ne psikolojisiyle gideceksiniz, değişik bir psikoloji oluyor. Rakip de bizden daha iştahlıydı. Ben de soyunma odasında oturup kendimi gözden geçirdim. İstemediğimiz bir şeyi yaşadık ve tecrübe. Bu tecrübeleri de çok yaşamayalım. Bir sonraki tur için bizim adımıza ders olacak bu. Bu da Liverpool maçı."