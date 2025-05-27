Futbol kariyerlerini Avrupa'da sürdüren milli futbolcular, bu sezon ortaya koydukları performansla takımlarının başarılarına önemli katkı sağladı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Real Madrid'de Arda Güler, Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ve Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun, bu sezon başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

Milli futbolcular, özellikle skor anlamında takımlarının başarılarında önemli rol oynadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon etkili bir performans sergiledi.

İtalyan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kalmasına önemli rol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, Serie A'da bu sezon 29 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maçta oynayan milli futbolcu, 11 gol atıp 8 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele ederek tarihe geçecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

KENAN YILDIZ'DAN 9 GOL VE 7 ASİST

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen genç milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor.

Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 48 maçta 9 gol ve 7 asistle oynadı.

Milli futbolcu, oyun stiliyle Juventus efsanesi Del Piero'ya benzetiliyor.

BENFİCA'YI TAŞIYAN MİLLİ YILDIZLAR: ORKUN VE KEREM

2023 yazında 25 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'nın yolunu tutan Orkun Kökçü, Portekiz serüvenine hayal kırıklığıyla başlamıştı.

Defansif orta saha oyuncusu olmasına rağmen hücuma yatkınlığıyla gol yollarında da etkili performans sergileyen Orkun, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun takıma katılmasıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Portekiz Ligi'nde Sporting'e karşı verdikleri şampiyonluk mücadelesini kaybeden Benfica'da 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçta 12 gol ve 9 asistle oynadı.

Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da kısa sürede taraftarların gönlünü kazandı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 55 maç görev alırken, 18 gol atıp 16 asist yaptı.

ARDA GÜLER, BULDUĞU ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'den 2023 yılında Real Madrid'e 20 milyon avro artı 10 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer olan Arda Güler, bu sezonun son dönemde düzenli forma şansı buldu.

Real Madrid'de 38 lig maçının 28'inde forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu, LaLiga'da bu sezon 3 gol ve 5 asistlik katkıda buldu.

Milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 42 maçta ise 5 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

EİNTRACHT FRANKFURT'UN ÇOK YÖNLÜ OYUNCUSU CAN UZUN

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, skor üretme becerisi ve güçlü fiziğiyle dikkati çekiyor.

Geçen sene Nürnberg'den 11 milyon avro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 31 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Almanya Milli Takımı'ndan da davet alan 19 yaşındaki yıldız, tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanarak Mart 2024'te ilk milli maçına çıktı.

ROMA'NIN İSTİKRAR ABİDESİ: ZEKİ ÇELİK

Fransa ekibi Lille'den 2022'de Roma'ya transfer alan Zeki Çelik, sergilediği performansla sağ bek pozisyonunun vazgeçilmezi oldu.

Kendisiyle aynı mevkide oynayan tecrübeli oyuncu Alessandro Florenzi'ye formayı vermeyen Zeki, Roma'da tüm kulvarlarda 43 maçta görev yaptı, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

- Salih Özcan, Bundesliga'da 22 maçta forma giydi

Hakan Çalhanoğlu gibi futbol hayatına gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da başlayan Salih Özcan tüm kariyerini Almanya'da geçirdi.

2024 yazında kiralık olarak gittiği Wolfsburg'dan 2025 yılının ocak ayında Borussia Dortmund'a dönen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta forma giydi.

ALTAY BAYINDIR, 10 MAÇTA 18 GOL YEDİ

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Altay Bayındır, takımında forma şansı bulamayan oyuncular arasında yer alıyor.

Milli kaleci, bu sezon Premier Lig'de 4, tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyerken kalesinde 18 gol gördü.

DİĞER FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Getafe'de görev yapan 22 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 27 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Atakan Karazor de Stuttgart formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 46 maçta oynarken, 3 gol atıp 4 asist üretti.

Sezon başında Real Valladolid'e Valencia'dan kiralanan Cenk Özkaçar, takımında forma şansı bulamıyor. Takımıyla sadece 12 maça çıkan 24 yaşındaki defans oyuncusu, 846 dakika süre alabildi.

Kariyerine İsveç ekiplerinden Djursholm altyapısında başlayan ve sezon başında Porto'ya transfer olan Deniz Gül, takımıyla çıktığı 23 maçta 2 gole imza attı.

Geçen yıl Beşiktaş'tan kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'ye katılan Demir Ege Tıknaz, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

Sezon başında Galatasaray'dan Belçika'nın Westerlo ekibine transfer olan Emin Bayram'ın 31 maçta 1 golü bulunuyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yılında 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle Hollanda'nın Ajax Kulübüne transfer olan 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, bu sezon 15 maçta 2 gol attı.

SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDEN OYUNCULAR

Geçen yıl 30 milyon avro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarını koruyamadı.

Kasım ayında yaşadığı sol ayak baş parmağı sakatlığından dolayı takımının kadrosuna giremeyen 25 yaşındaki sol bek, İngiliz ekibinde 8 maçta 2 gol kaydetti.

Kariyeri boyunca 10'dan fazla sakatlık yaşayan Enes Ünal'ın Bournemouth macerası da farklı başlamadı. Geçen yıl temmuz ayında Getafe'den Bournemouth'a 16,5 milyon avro bedelle transfer olan forvet, ocak ayında geçirdiği ön çapraz bağ ameliyatının ardından sahalara dönemedi.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon İngiltere Premier Lig'de çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Geçen yılın ekim ayında Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan Yusuf Yazıcı, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmesi sonucu sezonu kapattı. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Olympiakos formasıyla sadece 1 maçta 20 dakika süre aldı.

Henüz 19 yaşındayken Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim'da forma şansı bulamadı. Çapraz bağ yırtığı yaşayan 25 yaşındaki stoperin tedavisi devam ediyor.

GOL VE ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKANLAR

Avrupa'da forma giyen milli futbolcular arasında gol ve asistleriyle öne çıkanlar şunlar:

