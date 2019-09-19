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Avrupa futbolunda gözler Haland'ın üzerinde

Kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick'yapan 19 yaşındaki oyuncu, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekti.

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Kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yapan 19 yaşındaki Erling Braut Haland, bu sezon takımı Red Bull Salzburg ile çıktığı 9 maçta 17 gol atarak futbolseverlerin ilgisini üzerine çekti.
 
Norveç'in genç milli takımlarında gösterdiği performansla adını dünyaya duyuran Haland, Salzburg'da da kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
 
Norveç'te Bryne Kulübünün altyapısında yetişen Haland, 2017 yılında Molde'ye gitti.
 
Ocak ayında Molde'den Avusturya ekibi Salzburg'a transfer olan 19 yaşındaki golcü, lig, kupa ve şampiyonlar liginde attığı gollerle genç yaşına rağmen takımını sırtında taşıyor.
 
İlk maçında "hat-trick" yaptı adını tarihe yazdırdı
 
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 3 gol atan genç oyuncu, birçok rekora ortak oldu.
 
Erling Haland, Şampiyonlar Ligi'nde efsane futbolcular Raul ve Wayne Rooney'den sonra 1 maçta 3 gol atma başarısı gösteren en genç 3. futbolcu oldu.
 
Ayrıca ilk maçında "hat-trick" yaparak bunu 15 yıldır başaran ilk genç oyuncu oldu. En son Wayne Rooney 2004 yılında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe'ye 3 gol atmıştı.
 
Takımının Genk'i 6-2 mağlup ettiği maçta, gollerini 2, 34 ve 45. dakikalarda atarak ilk yarıda "hat-trick" yapan 1,91 metre boyundaki golcü, bunu başaran en genç futbolcu oldu.
 
Dokuz maçta 17 gol attı
 
Salzburg'u lig ve kupada da attığı gollerle galibiyete taşıyan Haland, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 17 gol attı.
 
Avusturya Ligi'nin 7. haftasında 21 puanla namağlup lider olan Salzburg'da bütün maçlarda oynayan Haland, 11 gol atma başarısı gösterdi.
 
Bu sezon takımıyla 1 kez kupa maçına çıkan genç oyuncu, "hat-trick" yaptı.
 
Ligde ağları 11 kez sarsan golcü oyuncu, gol krallığında 1. sırada bulunuyor.
 
Bir maçta 9 gol attı, "Altın Ayakkabı" aldı
 
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin Honduras'ı 12-0 yendiği maçta 9 gol atan genç oyuncu, 1997'de Güney Kore'ye 6 gol atan Brezilyalı Adailton'un rekorunu ele geçirmişti.
 
Bu turnuva da bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kıran Haland, organizasyonun "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanmıştı
 
Babası da futbolcuydu
 
Oğlu gibi Bryne Kulübü'nün altyapısında yetişen Alf-Inge Haland, kariyeri boyunca İngiliz ekipleri Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City takımlarında forma giydi.
 
Norveç adına 34 milli maça çıkan baba Haland, 2003 yılında yeşil sahalara veda etti.
 
"Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olacak"
 
Genk karşısında "hat-trick" yaptığı maçtan sonra, basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda takım arkadaşları Haland için övgü dolu cümleler kurdu.
 
Avusturyalı takım arkadaşı Maximilian Wöber, "O dünyanın en iyi forvetlerinden biri olacak, olağanüstü bir yetenek" ifadesini kullandı.
 
Bir diğer takım arkadaşı Sırp Zlatko Junuzovic ise, " Yakaladığı gol serisi inanılmaz. Bazıları Avusturya Ligi'nin onun için kolay olduğunu söylüyordu, fakat o "hat-trick"lerini şimdi Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı." şeklinde konuştu.

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